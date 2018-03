[VIDEO] Kim Kardashian presentó a la madre subrogante de Chicago

En el último episodio del reality "Keeping up with the Kardashians", no sólo se reveló el sexo del bebé que espera Khloé Kardashian, sino también se mostró a la mujer que alquiló su vientre para dar a luz a Chicago West, la hija de Kim y Kanye.

En el capítulo donde también aparece la hermana menor del clan Kardashian, Kylie Jenner embarazada, se mostró a "La Reina" cuando aún llevaba a la bebé en su vientre.

"Me gusta estar embarazada. Sé que suena raro. El embarazo en sí mismo, me parece natural. Como si tuviese que hacerlo. Me siento muy orgullosa de hacerlo. Que las mujeres que tienen problemas para quedarse embarazadas confíen tanto en gente como yo, es impresionante. Es una gran responsabilidad”, dijo la madre subrogante llamada Lorena.

En tanto, Kim Kardashian también entregó algunas palabras a las cámaras y reveló que no había sido un proceso fácil como ella creyó, especialmente en cuanto a lo emocional.

“Esta experiencia en la que me involucré en verdad no sabía qué esperar, porque no conozco a nadie que haya tenido que vivir este proceso. Definitivamente no es un proceso tan fácil como pensé que sería, emocionalmente hablando, pero vale totalmente la pena. Mi madre gestante es una persona increíble, mi familia la adora y yo me siento súper agradecida”, dijo la modelo que ya tiene tres hijos.

Lorena también indicó que "sabía desde el principio que este no era mi bebé. Y al final, mi alegría y satisfacción está con la persona que va a recibirlo (…) Sé que forma parte de mi trabajo. Esto es muy bonito, lo haría cien veces más”.