Alex Consejo habló del quiebre de Oriana Marzoli y Luis Mateucci: "Ella no estaba enamorada"

19:15 El español dijo muy seguro que él conoce muy bien a la venezolana, por lo que siempre supo que la relación con el argentino no duraría. Mucho menos, se casarían, tal como lo habían anunciado hace unos meses.

La expareja de Oriana Marzoli, el español Alex Consejo, se refirió al reciente quiebre que tuvo la venezolana con el argentino Luis Mateucci, relación que inició en el reality "¿Volverías con tu ex?" y estuvo marcada por altos y bajos en la pantalla.

Lee también: Tras vulgares confesiones Oriana reveló el momento del quiebre y acusó dura ofensa de Mateucci

"Yo sabía hace tiempo que esto iba a pasar. Ella no estaba enamorada y ella sabía que su relación con él no iba para ningún lado, y menos casarse con él. Era obvio jaja, porque yo la conozco y sabía que Luis no le daba lo que le tenía que dar", comentó a Mega.cl

El español que fue pareja de Oriana tras el quiebre que ella tuvo en primer lugar con Tony Spina, "luchó" por el amor de Oriana en el reality de Doble Tentación incansablemente.

Consultado sobre una posible reconciliación con Oriana, Alex comentó que "desde Doble Tentación yo sabía que ella seguía ´pillada´ por mí y nadie me creía. Nunca se sabe si podría haber un reencuentro, pero por el momento yo estoy bien".