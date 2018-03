La Doctora Polo llenó de elogios a Kramer y dijo que su imitación es "una obra de arte"

En una conferencia telefónica, la abogada Ana María Polo, quien debutó en su cuarta casa televisiva en el país (Canal 13) esta semana, se refirió a la imitación que le realiza el comediante Stefan Kramer y, agradeció que la haya incluido en su rutina en el Festival de Viña del Mar, informó HoyxHoy

"He sido una de las personas más imitadas por ahí en la vida. Me pongo a mirar Youtube y me río muchísimo con las imitaciones" dijo Polo.

La conductora de "Caso Cerrado" dijo que "la del señor Kramer no es una imitación, es una obra de arte" y agregó que "es un hombre extraordinario, de un talento excepcional. Aparte de eso es respetuoso".

"Uno de los momentos más divertidos que he vivido es mi encuentro con él en el programa de Don Francisco. Realmente lo miraba y decía: 'caramba, parece que me estoy viendo a mí misma". Lo gocé muchísimo, dijo Polo.