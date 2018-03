Mayte Rodríguez por el asesinato de su tía: "Uno nunca deja de sorprenderse"

Mayte Rodríguez habló sobre la muerte de su tía Concepción "Conchy" Arregui, quien vivía en Mendoza y se encontraba desaparecida desde comienzos de febrero. Luego de la detención de su esposo, él confesó que la había matado de un balazo y ocultó el cuerpo.

"Uno nunca deja de sorprenderse, lamentablemente hoy la estamos despidiendo en el día de la mujer", dijo en contacto telefónico con el matinal " Muy Buenos Días" . La afectada actriz contó que hace muchos años no veía a su tía, pero que durante su infancia compartió mucho con ella.

"No era una mujer conflictiva, era positiva, optimista, luchadora y alegre, me sorprende mucho todo lo que pasó, no había un historial de que esto podría llegar a pasar (...) aunque no era una tía muy cercana a nosotros, es familia y es mujer y esto no debería ocurrir más".

La polola de Alexis Sánchez aprovechó de hacer un llamado a denunciar los abusos: "Todas las mujeres que sufren algún tipo de violencia deben denunciarlo y transmitirlo".

Mayte agregó que nunca conoció al esposo de "Conchy", Roberto Luis Audano, y que desde que supieron la noticia de la desaparición, "la esperanza siempre estuvo concentrada en que este no fuera el desenlace". Precisó que su madre Carolina Arregui, ha vivido este proceso junto a toda la familia de la misma forma, "esperando los resultados".

Por ahora la policía en Argentina rastrea el lugar de Potrerillos, donde el esposo de la víctima reveló que había ocultado el cuerpo. Sin embargo, aún no dan con su paradero.