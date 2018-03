JC Rodríguez por polémica entre Nash y Prieto: "Nadie se ha traicionado, nada es de mala onda"

El animador Julio César Rodríguez fue el blanco de la polémica durante la semana del Festival de Viña del Mar. Esto, después que se supiera que mantenía una relación con la joven y exchica reality Camila Nash.

El exesposo de Francisca García Huidobro se refirió a la polémica que se armó entre su actual pareja y su ex, la uruguaya Laura Prieto, quien acusó estar "sentida" al no conocer la noticia por parte de Nash a quien consideraba su amiga.

En plena semana festivalera, Prieto dijo que era muy cercana a la exchica relity y que se contaban cosas personales, por lo que esperó que ella le confesara que andaba con su ex antes de hacerlo por la prensa. Sin embargo, Nash desconoció la eventual amistad entre ambas: "Las personas tenemos diferentes interpretaciones de la amistad", sostuvo.

Tras la polémica entre las mujeres, JC Rodríguez salió al paso de los dichos: "Esos son sentires de ellas, desde mi perspectiva lo que te puedo decir es que nunca vi a Camila, nunca fue a un cumpleaños, nunca fue a la casa, nunca la vimos”, dijo en el matinal "Muy buenos días".

Agregó que cuando mantuvo una relación con la uruguaya, nunca vio a Camila Nash en actividades íntimas como un cumpleaños, por eso mismo no cree que hayan sido tan cercanas. "Nadie se ha traicionado, nada es desde la mala onda, no quiero hablar del tema, porque a mí en lo personal no me genera nada”.