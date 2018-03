Jennifer Lawrence confesó que no tiene relaciones sexuales muy seguido debido a una fobia

La actriz Jennifer Lawrence reveló aspectos de su intimidad y confesó que en su vida privada es todo lo opuesto a lo que demuestra en la pantalla grande. Aunque muchos no creyeron estos dichos por el gran sentido del humor que ella tiene, otros quedaron sorprendidos.

Resulta que la mujer de 27 años dijo que muy pocas veces tiene relaciones sexuales. Según relató a The Sun , esto se debe a que tiene fobia a los gérmenes. Además, dijo que obliga a sus parejas a someterse a pruebas médicas para verificar que no tengan ninguna Enfermedad de Transmisión Sexual antes de tener sexo.

"Si repaso mi pasado sexual, sólo he intimado con novios serios. Y siempre después que se hagan un exámen para demostrarme que no portan ninguna enfermedad. Es muy peligroso", precisó.

Lawrence señaló que no ha tenido relaciones sexuales en mucho tiempo ahora que está soltera. "Me gustaría tener una relación, no es fácil estar sola, menos para una mujer como yo", agregó.

La ganadora del Oscar se sinceró y dijo que incluso dar la mano a alguien le produce algún conflicto.