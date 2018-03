El bochorno que pasó Kika Silva en plena calle por culpa de su pantalón

Ayer La modelo vivió un complicado momento luego que la prenda se le rompiera cuando paseaba a su perro. "Fue terrible, no tenía como taparme", expresó.

La modelo Kika Silva relató el bochornoso momento que vivió en plena calle, el que fue ocasionado por un pantalón que terminó fallando en el peor momento.

En sus historias de Instagram, la ex Reina del Festival de Viña del Mar mostró una imagen de la prenda rota en la parte de atrás. En el texto reveló que había terminado así luego de agacharse mientras paseaba a su perro Gin.

En un video, Silva contó lo sucedido. "No sé si significa que estoy muy gorda o qué, pero fue terrible. Fue terrible. Literalmente en la calle no tuve con qué taparme. Me tuve que sentar en el piso y pedir un taxi", señaló.

Kika, que dejó la corona de Viña a Betsy Camino, tuvo su última participación televisiva justamente en el programa "Fiebre de Viña" de Chilevisión, donde fue panelista junto a Francisca García-Huidobro y Julio César Rodríguez.