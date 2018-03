Amplio repudio a Yerko Puchento por comentario a Daniela Vega en Vértigo

Duras críticas recibió anoche la rutina del personaje Yerko Puchento en el programa Vertigo 2018, a raíz de un desubicado comentario hacia la actriz transgénero Daniela Vega, protagonista de la película "Una mujer fantástica", ganadora del Oscar a la mejor película extranjera.

En su rutina y durante su saludo a Vega, el personaje que interpreta el actor Daniel Alcaíno dijo "Me muero, es ella, está aquí, no lo puedo creer... maravillosa, ¡Una Mujer Fantástica con Coco... fueron las dos películas que más me gustaron".

En su misma rutina, el personaje dijo "¡No sean tontos!" asumiendo el doble sentido de la frase.

El comentario del personaje de Alcaino, ya había sido deslizado previamente en redes sociales, en diversos mensajes en contra de la actriz.

Anoche tras la emisión de la rutina, el personaje fue duramente criticado.