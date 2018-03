Mariela Montero apuntó contra Bombo Fica: "Me dolieron sus comentarios"

09:45 La trasandina dijo que el comediante "fue víctima de su propia verborrea" en el Festival de Viña del Mar y planteó que "yo hice lo que me pidieron, así que no me siento culpable de la pifiadera".

La cantante y ex chica reality argentina,, se refirió en Vértigo al traspié que sufrió su presentación en el show deen el Festival de Viña del Mar y criticó la actitud del humorista luego de la actuación en la Quinta Vergara.

"Donde manda capitán no manda marinero. Yo hice lo que a mí me pidieron, así que no me siento culpable de la pifiadera", dijo Montero, quien además planteó que Fica "fue víctima de su propia verborrea. Que dio declaraciones de más".

"Me sorprendió un poquito, porque vi a otra persona dando explicaciones y dando disculpas. No fue agradable" dijo la trasandina.

La ex integrante de "Pelotón" también planteó como abordó el episodio a modo personal. "No voy a decir me da lo mismo. La verdad es que me dolieron sus comentarios" dijo, aunque aclaró que "no hay ningún quiebre entre él y yo; le tengo mucho cariño, mucho respeto".