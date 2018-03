Daniela Vega le reclamó a Martín Cárcamo por comentario de Yerko Puchento en Vértigo

12:38 A la actriz no le gustó el saludo del personaje que intepreta Daniel Alcaíno en Vértigo y le hizo saber al animador del estelar, que se sintió pasada a llevar.

De acuerdo con información del diario La Cuarta , en un tono calmado y en una charla que no pasó de ser una conversación de pasillo, la actriz Daniela Vega le expresó su incomodidad al animador de Vértigo, Martín Cárcamo, por el comentario que recibió del personaje Yerko Puchento, interpretado por Daniel Alcaíno.

Ello, debido a que al momento de saludarla en medio de su rutina, el personaje dijo, "me muero, es ella, está aquí, no lo puedo creer... maravillosa, ¡Una Mujer Fantástica con Coco... fueron las dos películas que más me gustaron". Luego, asumiendo el doble sentido de la frase expresó "¡No sean tontos!".

Cárcamo es además el productor ejecutivo de "Una mujer fantástica", película que protagoniza Vega y que el domingo ganó el Oscar a la mejor película extranjera.

Durante la conversación, de acuerdo con La Cuarta, Vega planteó al animador que si bien, entiende el tipo de humor de Yerko Puchento, se sintió pasada a llevar.