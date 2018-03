[VIDEO] Claudia Schmidt sobre Daniela Vega: "No es una mujer como yo"

La exmodelo Claudia Schmidt lanzó controversiales declaraciones sobre la actriz Daniela Vega , protagonista de la cinta ganadora del Oscar "Una mujer fantástica" , quien anoche protagonizó un incómodo momento por un criticado chiste que Yerko Puchento le hizo en el estelar "Vértigo".

La panelista de "Intrusos", quien expresó que "yo respeto y estoy muy a favor de la identidad de género, pero yo siento, y espero que nadie se ofenda con lo que voy a decir, que Daniela Vega es una mujer, pero una mujer diferente".

"Ella no tiene ovarios. Es una mujer porque eligió ser una mujer y está en todo su derecho, pero no es una mujer como yo, y el que me quiera decir que es una mujer como yo, no lo voy a compartir", señaló.

La uruguaya agregó que "las cosas tienen que ser nombradas como son. Si mañana mi hijo elige ser un un niño transgénero, lo voy a apoyar, pero nunca va a ser una mujer como lo es mi hija. No va a ser igual. Para a mi hay una diferencia nacer mujer y elegir ser mujer".

Tras esto, la rubia salió a defender el chiste lanzado por el personaje interpretado por Daniel Alcaíno.

"Entiendo que es un contexto de humor lo que nos presenta Yerko, yo creo que la ocasión se dio perfectamente porque coincide que se lleva el otros Oscar la película 'Coco', entonces todo tiene relación. En ese contexto de humor, de humor negro, humor violento, a mi me hace reír. Yo me reí con el meme, no lo tomo ofensivo para nada. Daniela y tantos otros que dan esta la lucha no pueden perder nunca el sentido del humor", aseveró.

Aunque el panel dijo respetar la opinión de Schmidt, sus palabras recibieron diversos cuestionamientos de los televidentes y usuarios de las redes sociales.