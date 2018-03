Sharon Stone cumplió 60 años: "Tengo mucha suerte"

13:40 La actriz que saltó a la fama con la película "Bajos Instintos" recordó el complejo estado de salud por el que atravesó en 2001, cuando debió ser operada de un derrame cerebral. "No sabía que estaría tan agradecida de llegar a los 60", dijo.

Este sábado la actriz de Hollywood Sharon Stone cumple 60 años. La protagonista de Bajos Instintos luce una increíble figura a su edad y saca aplausos en redes sociales.

Stone que fue entrevistada por su larga trayectoria en la pantalla grande, respondió con una carcajada de más de diez segundos cuando le preguntaron si alguna vez ha sufrido acoso sexual a lo largo de su carrera en Hollywood.

"Llevo 40 años en este negocio", dijo. "¿Se puede usted imaginar el negocio en el que entré hace 40 años? ¿Con mi aspecto? ¿Viniendo de una localidad cualquiera de Pennsylvania?. Llegué sin ningún tipo de protección. He visto de todo", confesó.

No sorprende por tanto que Stone celebre el movimiento #MeeToo contra el acoso sexual que comenzó a finales del año pasado con el escándalo en torno al magnate de Hollywood Harvey Weinstein.

"Estamos empezando a valorarnos como mujeres y a no pensar que debemos comportarnos como hombres para ser fuertes, poderosas o valiosas", precisó.

La carrera de Stone arrancó con un erótico cruce de piernas en el año 1992, y aquella escena en la piel de la escritora y asesina en serie Catherine Tramell pasó a la historia, catapultando a la actriz a la fama de la noche a la mañana.

Aún hoy sigue aprovechándose de su atractivo femenino, pero al mismo tiempo lucha por no verse reducida simplemente a eso. Activista en la batalla contra el sida y madre de tres hijos adoptivos, lleva cuatro décadas filmando casi una película al año. Numerosos galardones y una nominación al Oscar por "Casino" adornan su carrera.

Confesó que desde niña quería convertirse en "la siguiente Marilyn Monroe". Creció en el seno de una familia de clase media junto a sus tres hermanas en una pequeña ciudad de Pennsylvania. Con sus 1,74 metros de altura, un cociente intelectual de 154 -por encima de la media-, un título universitario en escritura creativa y sus trofeos en concursos de belleza, Stone se abrió paso hasta Nueva York y Los Ángeles, donde consiguió un contrato como modelo.

Uno de los peores días de la vida de Stone tuvo lugar en 2001 cuando tuvo que ser operada tras sufrir un grave derrame cerebral. Sobrevivió por poco y entre las secuelas, quedó con dificultades para andar y problemas de visión; por esto y otras razones, agradece hoy llegar a los 60.

"Tengo tanta suerte. Durante casi tres años no pude ni escribir mi nombre. Simplemente no conseguía que mi brazo escuchase a mi cerebro. No sabía que estaría tan agradecida de llegar a los 60", declaró.