Claudia Schmitd por sus dichos de Daniela Vega: "No me pidan que diga lo que no pienso"

La modelo y panelista de Intrusos, Claudia Schmitd, compartió en sus redes sociales un mensaje a quienes la han criticado por la opinión que emitió tras lo sucedido a la actriz de "Una mujer fantástica", Daniela Vega.

Tras la rutina de Yerko Puchento, Schmitd enfatizó que Vega "no es una mujer como yo". Hoy reafirmó su idea y dijo: "Respeten mi visión, yo creo que al nacer hay dos géneros y que en el camino de la vida sienten, quieren y eligen cómo quieren vivir y todos debiésemos tener los mismos derechos. Pero no me pidan que diga lo que no pienso", aseguró.

Y agregó, "Daniela Vega es una mujer fantástica (una mujer transgénero, una mujer diferente", sentenció la uruguaya.