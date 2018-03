Tyler, The Creator canceló su show en el Lollapalooza Chile

La organización de Lollapalooza Chile anunció la cancelación del show del rapero estadounidense Tyler, The Creator, quien iba a actuar en el escenario del Parque O'Higgins el 16 de marzo.

"Por motivos personales me perderé las fechas de Lollapalooza en Sudamérica. Lo siento mucho, pero prometo que volveré", señaló el artista, quien también se bajó de las ediciones del evento musical en Argentina y Brasil.

En su reemplazo, la organización confirmó la asistencia de la artista noruega Aurora, quien estará el mismo día y a la misma hora del norteamericano.

La europea llegará a Chile a dos años del estreno de su disco debut "All My Demons Greeting Me as a Friend".