El diseñador Nicanor Bravo fue acusado de mantener una cuantiosa deuda con una tienda de mascotas de Santiago, la que en un momento habría alcanzado cerca de $500 mil según lo afirmado por el dueño.

El panelista de "Maldita Moda" de Chilevisión llamó la atención en la última Gala del Festival de Viña del Mar, ya que pasó por la alfombra roja con McQueen, uno de sus cinco perros, quien portaba un mensaje que decía: "adopta no compres".

Este hecho molestió a Arturo Poblete, propietario del local de artículos para animales, quien en su Facebook acusó a Bravo de hacer "uso de su imagen de connotado diseñador y figura pública" para pedirle "fiado" de manera constante y no cancelarle por sus servicios.

"Me dolió porque me gustan muchos los perros, no es justo que te luzcas en la gala teniendo una deuda con una tienda de mascotas", señaló el locatario en declaraciones a "Intrusos".

En total, según Poblete, se sumaron cuatro años de deudas las que en su momento alcanzaron el medio millón. En un momento se puso al día y el monto bajó a $250 mil, pero desde hace tiempo no estaría abonando para pagar el total de la deuda.

"Siempre es la excusa que el canal de televisión no le paga. Hizo los vestidos para la gala, en los cuatro años siempre la excusa era que las clientas no le pagaban", expresó.

El empresario afirmó que ante esto está analizando presentar acciones legales en contra del mediático diseñador.