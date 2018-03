René O' Ryan: "Yo debería haber muerto en septiembre"

El ex militar René O' Ryan, recordado por haber sido instructor en el reality show "Pelotón" de TVN, habló sobre cómo ha enfrentado su cáncer al esófago, el que se complicó con la detección de un nuevo tumor cancerígeno en el hígado.

En conversación con el matinal "La Mañana" de Chilevisión, el capitán de fragata (r) y buzo táctico de la Armada afirmó que superó los prósticos iniciales sobre su enfermedad.

"Yo no sé si estoy sano. Yo debería haber muerto en septiembre. Yo no iba a pasar navidad, pero acá estoy", señaló.

Tras esto, O'Ryan afirmó que "soy súper franco. Mi caso, mi situación, y lo voy a contar sin miedo, porque hay mucho tabú, hay muchos tips… Yo digo, quien sigue los tips, se muere. No seguí las instrucciones o lo que la sociedad te dice que hay que hacer", comenzó a relatar O´Ryan en el matinal. "Yo no acepté por ningún motivo, vivir ocho meses con quimioterapia. Simplemente dije, 'yo no me voy a envenenar, porque yo estudié, averigüé, investigué y eso me va a llevar a morir en ocho meses o, a lo más, en un año".

Tras esto, el instructor aseguró que comenzó a centrarse en su nutrición y a tratarse con nanotecnología.

Por la dieta "milagrosa" que sigue, el ex rostro televisivo afirmó que está basada en la ingesta de grasas sanas, no saturadas, en la cual incluye paltas, aceite de oliva, frutos secos y carnes. También eliminó por completo la glucosa y el agua de la llave. También explicó que consume muy pocas frutas.