Mariana Loyola, protagonista de “Mary & Mike”: “Callejas tenía una vida un poco esquizofrénica”

Una serie policial volverá a ocupar el prime de Chilevisión. A más de un año del estreno de “Bala loca”, la señal de Turner estrenará a las 22:30 “Mary & Mike”, inspirada en el matrimonio de Michael Townley y Mariana Callejas, quienes trabajaron para la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) durante el régimen militar.

La ficción, que se centra en los casos más relevantes en los que estuvieron involucrados, también se emitirá por el canal Space, por lo que llegará a toda Latinoamérica.

La actriz Mariana Loyola encarna a Mary, personaje basado en Callejas. “Todavía lo pienso y digo: cómo un ser humano puede tener una vida tan compleja, tan esquizofrénica y yendo de un extremo a otro”, comentó la intérprete.

Hasta antes de la producción, Loyola conocía aspectos generales de la historia del matrimonio. Para construir su personaje, indagó en los múltiples roles que jugó Callejas en su vida: madre de cinco hijos, escritora y tallerista, esposa y también sicaria.

“Me preparé leyendo su biografía, todo lo que encontré de su narrativa, vi videos, escuché entrevistas, busqué mucha información”, contó Loyola. “Hay que recalcar que estamos haciendo una ficción. Nos inspiramos en estos personajes, pero no somos ellos en rigor, porque también hay mucha fantasía”.

También apreció el trabajo que realizó Andrés Rillón, quien en la serie interpreta a Mike, el símil de Michael Townley. “Nos hicimos amigos. Estábamos muy comunicados, muy buena onda, es un ser humano muy luminoso y bueno”, comentó.

La producción competirá los martes con “Perdona nuestros pecados”, la nocturna de Mega que no tardó en recuperar la audiencia que CHV arrebató durante el Festival de Viña, entre el 20 y 25 de febrero.

Sobre este punto, Mariana Loyola señaló que “lo del rating es súper añejo, no sé quién sigue creyendo en el rating, si los viejos estandartes de la televisión, porque nadie cree en el rating. No se puede medir la televisión actual, un producto televisivo que se puede ver por distintas plataformas. Lo que sí me interesa mucho más es el boca a boca, lo que uno siente en la calle”.