Ingrid Cruz volvió a aclarar la relación que tiene con Augusto Schuster: "No hay una cosa química-sexual"

En una entrevista con Mucho Gusto, el matinal de Mega, la actriz Ingrid Cruz volvió a aclarar la relación que tiene con el cantante Augusto Schuster, con quien en diversas oportunidades fue vinculada sentimentalmente.

Cruz, según consignó LUN, reiteró que "no hubo relación de pareja ni touch and go. Con Augusto tenemos una linda relación".

"Las teleseries que hemos hecho en Mega las hemos hecho juntos. Soy amiga de la Cata, su hermana, soy amiga de la familia y muchas veces nos íbamos juntos del canal" dijo la actriz.

Además, Cruz explicó que "vivimos a dos cuadras, no es una cosa química sexual. Hay cariño".