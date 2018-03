Polémica por "Dura Challenge" de pequeña hija de Cristián Castro

La hija de tres años de Cristián Castro y Paola Erazo, Rafaela, se sumó al desafío del "Dura Challenge" de Daddy Yankee y causó polémica.

En su cuenta de Instagram, que tiene 38 mil seguidores, la pequeña aparece "perreando", lo que fue criticado por los usuarios por no ser apropiado para su edad.

"Están sexualizando a una niña! Es un baile que replica los movimientos del sexo, y que una niña de esa edad lo haga y la mamá la grabe y lo difunda, blows my mind!"; "Padres de familia, protejan a sus hijos, no los expongan. Hay mucha gente mala en el mundo real y también en el virtual"; "me parece bien que la niña baile, pero no lo publiquen", fueron algunos de los comentarios.