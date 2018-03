Seguidores de Leo Méndez Jr. "en guerra" con usuarios de Instagram que lo critican

Leo Méndez Jr, hijo de Dj Méndez, llegó hace cinco días a nuestro país. Sin entregar mayores detalles si se encuentra o no de vacaciones, el joven recibió duros comentarios en su última foto en Santiago.

En la imagen donde aparece con maquillaje, lentes de sol y largas uñas postizas, se desató una "guerra" de comentarios por parte de sus seguidores y otros usuarios que lo criticaron duramente.

Entre los duros dichos que recibió, había incluso algunas ofensas como",, "aquí el problema no es que sea gay para nada., otros comentarios eran respuestas a los defensores de Leo: "enfermo (sic) mi hijo no es una rareza como tu ídolo hueco. Al padre de esa cosa no le queda otra que quererlo".

Muchos seguidores de Leo Méndez Jr. salieron en su defensa: "Por qué tienes que saber tú lo que es o no es?", "no es tema de hijos o nietos el tema es estar definido o lo uno o lo otro.", "que gracioso que tú pidas tolerancia cuando tú claramente no la das. Lo tratas de marac... enseguida y al otro de hueco y quieres tolerancia".

Cabe recordar que hace unos días el hijo del cantante anunció por redes sociales que cambió su nombre. Ahora el joven de 21 años se llama "Linda Espinoza Méndez" y su cuenta de Instagram cambió a @lindaespinozamendez