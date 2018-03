Gala causó controversia entre sus seguidores por paseo a Luz Elif a los 13 días

La española Gala Caldirola publicó en Instagram una imagen con un coche de paseo, mostrando que había salido junto con su hija Luz Elif, lo que generó un duro debate entre sus seguidores en la red social.

Muchos de ellos criticaron que la modelo haya sacado a la niña de 14 días de edad. "¡Todos los pediatras dicen que no hay q sacarlos hasta el mes!, cada vez hay más recien nacidos enfermos", publicó una seguidora de la modelo, en tanto que otra le dijo que "Ojala sea de paseo al doctor, tu hija es muy pequeña, no puedes sacarla, no puedes, si te importa su salud".

Otras seguidoras, en tanto, calificaron como una exageración las críticas y defendieron la salida de Gala junto a su hija. "Cada quien cuida y cría a sus hijos como quiera, preocúpese de los suyos, que la Gala cuidara muy bien de su hija" dijo una usuaria de la red.