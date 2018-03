Karen Bejarano en picada contra Daniel Alcaíno: "¿Qué mier... se cree que es?"

Yerko Puchento, el personaje de humor de Vértigo al que le da vida el actor Daniel Alcaíno; acumula 244 denuncias en el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) por su última rutina donde se burló de Daniela Vega y de los inmigrantes.

En el matinal Muy Buenos Días, la panelista Karen Bejarano comentó la situación y recordó que ella también fue víctima de Yerko cuando se filtraron fotos íntimas de la animadora y él dijo que “la gente no reconocía a Karen con ropa”.

(...)como para reírte de una situación de tan grueso calibre como lo que me pasó a mí? (...) yo me puse a llorar (cuando vi la rutina). Todavía no puedo entender cómo hay gente tan fría, cómo tanta falta de empatía. Él tuvo una enfermedad muy grave, ¿cómo no empatiza con el dolor ajeno?”, dijo.

. Es eso, esa es la única pregunta que me hago. ¿Tenemos que salir a marchar , 'no queremos más Yerko'? ¡paren! hay un límite, el humor cuando te hace reír es el límite", agregó.

Bejarano sigue en terapia por la extorsión que sufrió. Sobre Yerko terminó diciendo que no le da rabia, sino pena.

Macarena Tondreau opinó que Vértigo es entretenido y que le va tan bien que "no es necesario herir a la gente por rating".