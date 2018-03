Cuchillo Eyzaguirre con todo contra sus trolls: "Van a quemar a unos de los pocos huevones que tiene huevos de decir las cosas de frente"

El conductor de CQC, Sebastián "Cuchillo" Eyzaguirre, reaccionó a los troleos de los que ha sido objeto luego de que, en la ceremonia de cambio de mando, fue detenido por Carabineros.

En su cuenta de Instagram, Eyzaguirre se lanzó en contra de los usuarios de redes sociales y dijo que además del mal rato que le significó el ser sacado de la ceremonia por Carabineros, "encima me tengo que fumar que trolls de mierda me ataquen por cómo hablo , por mi apellido , por mi pelo , porque supuestamente me creo argentino, porque encabezo este programa q genera cosas. Por qué no se van un rato a la CSM y miran a la doctora Polo y a Don Francis".

"Soy de la línea de Yerko y de todos los que por lo menos queremos reírnos de los que nos cagan y no matamos ni estafamos a nadie" dijo Eyzaguirre.

El conductor del programa planteó que "síganme trolleando , que van a quemar a unos de los pocos huevones que tiene huevos de decir las cosas de frente. Quédense con el periodismo pusilánime que cuando tiene al tipo enfrente se caga entero (o les recuerdo cómo reaccionaron cuado el chino Ríos los mandó a mamarla ). Realmente matan el espíritu".