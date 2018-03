Viñuela quedó dolido con Cristián Sánchez por antigua pelea por una mujer

El animador José Miguel Viñuela reconoció que quedó "dolido" con su colega, Cristían Sánchez, ya que gracias a una indiscreción suya revivió una antigua pelea que ambos mantuvieron por una mujer.

Los hechos se remontan al año 2005, e involucran a los animadores de "Mucho Gusto" y "Muy Buenos Días" con Daniela Picasso, la primera esposa del otrora conductor de "Mekano".

En su relato, Sánchez afirmó que estaba saliendo con ella por un par de meses cuando recibió la llamada de Viñuela, que se molestó porque se trataba de la persona con quien recién se había separado. El viernes, en el programa "Primer Plano", se dieron más detalles ya que aseguraron que ambos se fueron a las manos debido al conflicto.

En una entrevista a LUN , el rostro de Mega habló del tema y reconoció que por aquel entonces la situación le causó enojo, ya que "en ese minuto me afectó harto, porque yo me había separado hace poco y de alguna manera sentía que éramos cercanos. Me dolió el gesto". Afirmó que desde ese entonces no ha hablado del tema con él.

Por la reaparición del conflicto en los medios, Viñuela señaló que habló con su amiga María Luisa Godoy -compañera de Sánchez en el matinal de TVN- sobre el tema.

"Ella me llamó para ofrecerme disculpas y yo le hice saber que no había sido muy acertivo de su parte reflotar esa historia. Yo soy de la idea de no hablar de relaciones pasadas, pero bueno, ya pasó", señaló.

El comunicador también contó que su actual mujer quedó molesta con la reaparición de la pelea en los programas de farándula.