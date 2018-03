Valentina Roth volvió con su expololo: "No hablen si no saben absolutamente nada"

Valentina Roth volvió con su expololo, Piergiorgio Lubini Ballotta. Hace unos meses se conoció su ruptura por una supuesta infidelidad por parte del personal training oriundo de Concepción. Pero al parecer, todo quedó en el pasado.

La bailarina había eliminado todas las imágenes que había compartido junto a él en redes sociales. Pero ahora, volvió a publicar varias fotografías en su cuenta de Instagram donde aparece muy feliz nuevamente con su pareja.

Y aprovechó de entregar un mensaje a sus seguidores, especialmente a quienes la critican.

"No hablen si no saben absolutamente nada. A mi no me dieron la oportunidad de hablar y aclarar nada, llegaron y empezaron a inventar cosas y meter a terceras personas . Ya hablaré y no en un puto programa porque no me interesa, ni ahí. Te amo piercito ma lindo", escribió.