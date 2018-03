[VIDEO] La ira de Vasco Moulián al hablar de Daniel Alcaíno: "Lo cuidó su mujer y después la dejó"

16:25 El ex ejecutivo de Canal 13 descargó toda su molestia frente a Julio César Rodríguez cuando mencionaron a Yerko Puchento.

El ex ejecutivo de Canal 13, Vasco Moulián, desató su ira en pleno programa de televisión al hablar del actor Daniel Alcaíno, quien encarna al personaje de Yerko Puchento en el programa "Vértigo".

Moulián estaba junto a Julio César Rodríguez en el late "Síganme los buenos" de Canal VIVE cuando apareció el tema de Alcaíno, quien durante la semana recibió múltiples críticas por un chiste que lanzó sobre Daniela Vega.

Ante esto, el panelista de "Primer Plano" se puso de pie y encaró al periodista por preguntarle por una columna que escribió en La Cuarta, donde afirmó que el actor "le puso el gorro" a Berta Lasala mientras enfrentaba un cáncer.

"Lo del comienzo, es que todos me dicen que no me meta en la vida personal. ¿Pero por qué él se mete? ¿Por qué se mete en mi vida personal, tratándome de alcohólico, teniendo siete pellets? ¿No quiere que se los muestre?", expresó.

Tras esto, Moulián afirmó que lo que más le molesta son las burlas a su alcoholismo. "Es una enfermedad que tengo superada. Entonces, si él va a hablar de cosas personales, que él también acepte que cuando tuvo cáncer ¡lo cuidó su mujer y después la dejó!", sentenció.