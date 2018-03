Daniel Valenzuela y su quiebre con Yamila Reyna: "Acordamos llevar esto en la interna"

El animador Daniel Valenzuela habló luego de los fuertes rumores que hablan de un quiebre definitivo con su pareja, la actriz argentina Yamila Reyna.

En conversación con el programa "Intrusos" de La Red, el locutor respondió a las versiones sobre el fin de su romance, las que se centran en la falta de tiempo por el exceso de trabajo de ambos.

"No me voy a referir, les he dicho montones de veces", aseguró al panel farandulero, agregando que "acordamos llevar esto en la interna. No voy a hablar en ninguna parte".

De todas maneras, el espacio siguió especulando por la separación, la que se extendería por más de una semana.

La historia sentimental de Valenzuela y Reyna estuvo marcada por lo que le ocurrió al comunicador, quien sufrió por la infidelidad de su ex, Paloma Aliaga, con su hermano.

Durante todo este tiempo la trasandina logró el aprecio de toda la familia del ex "Palomo", incluso de la propia Aliaga.