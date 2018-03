Tomás Vidiella fue dado de alta: "Siento que estoy empezando la vida de nuevo"

Tras 19 días de internación en la UCI del Hospital Clínico de la UC, el actor Tomás Vidiella fue dado de alta y ya se recupera luego de sufrir una neumonía aguda.

En conversación con LUN , el artista de 80 años contó que cerca de nueve días estuvo inconsciente y que despertó lleno de tubos y conectado a máquinas. Este miércoles volvió a su casa y retomó su vida normal.

"Después de un mes de ser bañado por enfermeras me pude bañar solo. Fue un desafío, no te lo niego. Lo hice más despacio de lo habitual. Después me afeité y lo disfruté. Y de ahí partí al banco a hacer unos trámites", expresó.

Vidiella, recordado por sus roles en teleseries como "La Torre 10", "Amor a Domicilio" y "Fuera de Control", contó que comenzó a sentirse mal en Viña del Mar, mientras realizaba la obra "Viejos de Mierda" con Jaime Vadell y Coco Legrand. Un cambio violento de temperatura terminó enfermándolo.

"Siento que estoy empezando la vida de nuevo. Me atendieron los mejores doctores en el momento oportuno y gracias a eso puedo hablar en este momento", expresó.

El actor afirmó que se tomará las cosas "con calma" en su regreso a las tablas, ya que el médico le recomendó descansar y cuidarse para evitar una nueva hospitalización.