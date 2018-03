Sánchez y antiguo affaire con ex de Viñuela: "¿Por qué uno va a tener que andar pidiendo permiso para salir con otra persona?"

09:44 El animador reflexionó sobre el episodio y dijo que "cuando él me dice 'tu estás saliendo con mi ex y me duele' yo le contesté, 'perfecto, si te duele, no salgo más con ella'.

El animador del matinal de TVN, "Muy buenos días", Cristián Sánchez, respondió a su par de Mega, José Miguel Viñuela, a raíz de la revelación del affaire que tuvo con la ex esposa del ex animador de Mekano, Daniela Picasso.

Los dichos de Sánchez se produjeron tras una broma mientras se leía el horóscopo en el espacio de TVN, consignó LUN. "Una vez salí con la ex de un Sagitario y se enojó", dijo el animador.

"¿Pero por qué uno va a tener que andar pidiendo permiso para salir con otra persona? Si a él le dolió, no tengo por qué cuestionar ese sentimiento" dijo Sánchez.

El animador agregó que "cuando nosotros contamos esta historia, era para que yo quedara bien, porque de hecho la idea era contar que cuando él (Viñuela) me dice 'tu estás saliendo con mi ex y me duele' yo le contesté, 'perfecto, si te duele, no salgo más con ella'. Y no seguimos juntos".