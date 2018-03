Demi Lovato celebró seis años de sobriedad: "Sí se puede"

La cantante Demi Lovato ha hablado abiertamente de sus problemas con el alcohol y las drogas y ahora celebró que lleva seis años sobria.

Lo hizo a través de su Twitter. "Acabo de cumplir oficialmente seis años sobria. Me siento agradecida por otro año más repleto de alegría, salud y felicidad. Sí se puede", tuiteó.

Just officially turned 6 years sober. So grateful for another year of joy, health and happiness. It IS possible. ????