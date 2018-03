La emotiva despedida de Hugo Valencia del panel de "Bienvenidos"

Una emotiva despedida fue la que tuvo el periodista de espectáculos Hugo Valencia, quien dejó el matinal "Bienvenidos" de Canal 13 tras 7 años de trabajo.

En la parte final del espacio, el opinólogo informó que "he tomado la decisión de dejar el programa, de partir de Canal 13. Son decisiones que tienen que ver con el corazón, con mis emociones, no tiene que ver ni con mis compañeros de panel ni mucho menos con el equipo. Un equipo increíble que me acogió durante 7 años, un canal que me vio crecer, un canal que me dio una serie de oportunidades que siento que aproveché de la mejor manera".

"Jamás pensé que ese sueño se iba a hacer realidad, y se hizo realidad un 7 de marzo de 2011, cuando Jacqueline Cepeda, la productora ejecutiva de este programa, me invitó a ser parte de él", recordó.

Valencia no aguantó las lágrimas y afirmó que "me voy a otro canal a trabajar en nuevos proyectos, la gente se va a ir enterando de a poquito cuáles van a ser los pasos que voy a seguir".

El profesional recibió el saludo de todos los panelistas, pero el más especial fue el de Francisca Merino, con quien estableció una fuerte amistad.

Varios medios han asegurado que el periodista partiría al matinal "Muy Buenos Días" de TVN.