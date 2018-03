Revelaron el tenso primer encuentro entre Joche y su suegro, el "Fantasma" Figueroa

El entrenador de fútbol Marco Antonio "Fantasma" Figueroa es reconocido por su carácter fuerte, el que lo ha visto envuelto en diversas polémicas. Por lo mismo, había mucho temor de lo que ocurriera cuando conociera al chico reality José Luis "Joche" Bibbó, el actual pololo de su hija, Fernanda.

Fue la propia joven que reveló detalles sobre el tenso encuentro, el que se desarrolló en México. Ella reconoció que pasó años postergando la reunión, pese a lo mediático de su romance.

"La verdad es que cuando a Joche lo invité a México mi mamá sabia, pero yo no sabía cómo decirle a mi papá. Porque mi papá no es que obvíe a Joche, ni que le caiga mal Joche, no. Pero mi papá es muy celoso con nosotras, las mujeres, entonces el tema es cómo le digo que va a ir Joche", expresó Figueroa a Glamorama TV

Fernanda agregó que "cuando le conté que Joche iba a ir a México, me dijo ‘sí, no pasa nada’. Porque al principio se asustó y pensó lo peor. Entonces dijo ‘sí, que vaya’".

Sobre el encuentro, la modelo señaló que "alojamos en mi casa. Cuando Joche llegó, nos sentamos en la mesa, a mi papá al principio le costaba mirarlo a la cara. Como que hablaba pero no lo miraba".

A medida que el encuentro, que ocurrió en México, fue avanzando, las cosas fueron mejorando. De hecho, Fernanda afirmó que el trasandino "ya está aprobado" por su padre.