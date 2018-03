[VIDEO] Daniela Vega y rutina de Yerko Puchento: “Puede tomarse como un comentario doloroso”

Polémica ha causado el primer capítulo de “Vértigo” en Canal 13, donde el personaje Yerko Puchento hizo un comentario contra la actriz Daniela Vega, quien había sido invitada al panel después de su triunfo en los premios Óscar.

La protagonista del film ganador “Una Mujer Fantástica”, no se había referido al tema hasta ayer, cuando estuvo en el estelar “Mentiras Verdaderas” junto al animador Eduardo Fuentes.

Consultada por lo ocurrido, fue tajante en decir que la situación no le afectó en lo personal. "Yo entiendo el contexto y que la comedia es una tierra de nadie. No voy a entrar en ahondar en un tema como este, pero me pareció un poco desafortunado por la gente que está mirando y que a lo mejor puede sentirse ofendida. A mí no me ofende. Yo llego a mi casa y no pienso en eso”, reiteró.

Sin embargo, si planeó que los comentarios del personaje representado por el actor Daniel Alcaíno, si pudieron afectar a quienes aún no han resulto su sexualidad. No obstante, rescató que la polémica fue una oportunidad para comenzar a hablar del tema.

“Si esa broma la ve una pendeja trans de 14 años que recién está iniciando su tránsito y dice ´si está cuestión está en la televisión abierta´ puede tomarse como comentario doloroso para gente que tiene menos experiencia. Pero lo interesante es que se genera un nuevo debate”, replicó.

Con ello, pesar del revuelo, aseguró que no ha recibido ningún mensaje ni llamado de la producción del programa de Canal 13.