Leo Méndez Jr.: "Soy hombre, pero me encantan las cosas femeninas"

En el programa Vértigo de Canal 13, Leo Méndez Jr., hijo del cantante Leo "DJ" Méndez, abordó su orientación sexual y dijo que "soy hombre, pero me encantan las cosas femeninas".

"Es una cosa de gustos, me encanta la moda, mezclar, y si encuentro una blusa femenina con un pantalón masculino, lo voy a mezclar", dijo Leo Méndez Jr., quien ha llamado la atención en redes sociales, tras anunciar que cambió su nombre de usuario a Linda Espinoza.

Méndez dijo que aquello, fue una sugerencia de su pareja y que "a los segundos me llegó pura buena vibra".

El joven de 20 años, además narró el momento en que le contó a su familia que es gay. "Tuve mucho miedo, porque desde chico veía a mi papá súper macho (...) A los 14 años les dije 'soy gay, me gustan los hombres, soy homosexual. Mi papá se acercó, me abrazó y me dijo '¿cuál es el problema?".

Leo Méndez Jr., además entregó su explicación por su partida del país. "Me encanta el carrete, ir a las discoteques, pero aquí en Chile siempre me moví en el mundo gay, pero estamos tan mal como sociedad, que entre los gay nos tiramos para abajo (...) un día fui a comprar cigarrillos y una señora me dijo '¿a ti no te da asco salir a la calle?'"

"No supe qué responderle. Le sonreí y me di vuelta, pero me quedó adentro. Ese fue el punto de inflexión" narró el joven sobre el episodio.