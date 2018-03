[VIDEO] Paz Bascuñan se lució en redes con baile de Dirty Dancing

La actriz publicó en su cuenta de Instagram un video en el que sorprendió bailando la canción de la película Dirty Dancing "(I've had) The time of my life".

Bajo el mensaje "viernes feliz" (Mi cuerpo lo sabe), la actriz subió un fragmento de su baile, acompañada por el coreógrafo Neilas Katinas.

Desde que Bascuñan compartió el mensaje, el video ya cuenta con cerca de 80 mil reproducciones.