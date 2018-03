Oriana Marzoli ya tendría un nuevo amor a semanas de terminar con Luis Mateucci

Oriana Marzoli y Luis Mateucci protagonizaron hace algunas semanas una polémica que no dejó a nadie indiferente. Y es que terminaron su relación de dos años con varios dichos que se hicieron públicos por las redes sociales, entre ellos, la acusación de la ex chica reality a que el modelo era asexuado y tenía mala higiene.

A pesar de lo ocurrido, hoy se rumorea que Marzoli ya tiene otra conquista, con la que ya ha intercambiado varios mensajes por Instagram. Uno de ellos fue en la celebración de su cumpleaños, donde agradece a sus amigos y especialmente a quien llama “P” por Pablo, quien sería un escritor que también ha causado revuelo con sus fotografías en las redes sociales.

“HAPPY BIRTHDAY TO ME! Os quiero tanto (…) Gracias a todos los que me habéis felicitado y a ti por tu llamada, vídeo, regalito y desayuno P* me ha encantado”, publicó.