Paty Maldonado se atrevió a posar en una osada sesión fotográfica a sus 67 años

Dejando de lado todo el pudor, la animadora Patricia Maldonado se atrevió a posar para una osada sesión fotográfica, donde mostró mucha piel a sus 67 años.

La panelista de "Mucho Gusto" fue retratada en el estudio Casa Emma con el fotógrafo Mathias Wehrhahn. Allí apareció junto con Bernardita Cruz y Antonia Larraín, reconocidas modelos nacionales de talla grande.

En el detrás de cámara mostrado por el matinal de Mega, Maldonado reconoció que al principio no quería posar. "Tengo pudor, ya no está el cuerpo como antes. Para mí como a muchas mujeres de todas las edades, es complejo lucir así, con partes que no nos gustan tanto y que incluso nos avergüenzan", señaló.