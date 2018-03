[VIDEO] Ignacio Lastra y su supuesta foto tras el accidente: "Es imposible que me vea como antes"

El modelo Ignacio Lastra aclaró la aparición de una foto suya, la que supuestamente lo mostraba con su cuerpo sin mayores secuelas tras el fuerte accidente de tránsito que sufrió el año pasado, y que le provocó graves quemaduras.

El integrante de "Doble Tentación" hizo su primera transmisión por redes sociales, donde solo mostró sus manos con guantes, y en la que agradeció a las fans que lo recordaban y le mandaban regalos.

En el video, la ex pareja de Julia Fernández afirmó que "lógicamente como ustedes saben, estoy mostrando el regalo porque es algo muy importante para mí el apoyo, y no me muestro, es obvio, tuve un 90% (del cuerpo quemado), que no es menor. Es imposible que una persona que se quemó el 90% se vea como antes, pero ya falta poco chicos, me estoy recuperando".

La foto fue subida hace algunos días por el español Alex Consejo, quien junto a ella escribió un mensaje que daba a entender que se trataba de una imagen actual del chico reality.