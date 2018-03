La panelista de "Mucho Gusto", Ivette Vergara, contó el mayor bochorno que vivió en televisión.

En el 2000 estaba con su esposo Fernando Solabarrieta en Isla de Pascua grabando una nota para el matinal de TVN, cuando ocurrió el incómodo momento en vivo.

"Hicimos buceo y yo andaba con una blusa. De repente veo a un productor que me hacía señas y yo no entendía si lo hacía porque me tenía que apurar en contar la anécdota o que mandara el video al aire", dijo.

Después de salir al aire el productor le dijo "se te salió una pechuga". "Yo figuraba con la blusa corrida y se me veía la mitad de la pechuga y yo nunca me di cuenta. Obviamente todas estas señales era para que me subiera la blusa".