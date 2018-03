Karla Constant lloró en pantalla por los malos comentarios que recibe en redes sociales

11:49 La conductora de Mucho Gusto se emocionó al referirse a los malos mensajes que recibe en sus cuentas en redes, donde algunas personas incluso han comentado en imágenes de su hijo. "Cuando se escriben cosas, la otra persona no sabe el daño que puede causar" dijo.

La animadora del matinal Mucho Gusto de Mega, Karla Constant, llegó a las lágrimas esta mañana en el espacio, tras darse un minuto, en el Dia de la Felicidad, para referirse a los malos comentarios que ha recibido en redes sociales.

"Ha sido muy fuerte este último tiempo, muy intenso y hoy dije, ¿cómo puedo celebrar este Día de la Felicidad?" dijo Constant, quien además sostuvo que "me ha dado mucha pena recibir malos comentarios y lo quiero compartir porque siento que soy una buena persona, cariñosa, preocupada y, llegué en este programa súper agradecida".

"Quiero decirle a esas personas que escriben cosas malas, pero malas malas, con malas palabras, que les deseo amor" sostuvo la animadora del matinal.

La conductora del matinal dijo además que "cuando se escriben cosas, la otra persona no sabe el daño que puede causar".

Constant además dijo que una de las cosas que más la ha afectado, es que los comentarios en su contra han sido incluso en las imágenes que ella sube de sus hijos. "Por varios días no publiqué fotos, porque ese espacio de Instagram es una casa para mí, y el otro día publiqué una foto de mi hijo, sus primeros días de jardín y hubo gente que escribió ahí".

"Los invito a llenar el corazón de amor, voy a seguir trabajando acá con profesionalismo, no he bajado los hombros, no quiero cambiar la opinión de usted que está en la casa, pero le pido respeto" sostuvo la conductora de Mucho Gusto.