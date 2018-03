Karla Constant: "No tengo nada que ver con la salida de Kathy Salosny"

Luego de que ayer Karla Constant lloró en el matinal de Mega, debido a los malos comentarios que ha recibido por redes sociales, la animadora de Mucho Gusto, profundizó en el hecho en conversación con LUN.

"Para mí ha sido súper lindo estar en el matinal, pero en el último tiempo ha sido fuerte, que esto se ha cruzado con la salida de la Kathy (Salosny). Mucha gente ha entendido que yo tengo algo que ver con la salida de Kathy. Y yo no tengo nada que ver" dijo Constant.

La conductora dijo también que "entiendo que haya mucha gente que extrañe a la Kathy o que no estuvo de acuerdo con su salida, pero eso no tiene nada que ver conmigo".

"Mucho se ha dicho que yo le quité la pega a la Kathy o que por culpa mía la Kathy se fue. Y yo he tratado siempre de explicar que no tuve nada que ver con eso, entonces recibir esa mala onda lo encuentro súper injusto, creo que eso no tiene nada que ver conmigo".

La animadora, además dijo que en sus cuentas en redes sociales "mucha gente me ha insultado y para mí ha sido difícil porque lo encuentro injusto. No creo merecer las cosas que se han dicho o me escriben: me han dicho de todo, desde garabatos, hasta cosas feas relacionadas con mis hijos".

"Una cosa es que te digan que me encuentran fome, o que no les gusto y esas son opiniones que respeto. Pero cuando hay insultos de por medio, palabras subidas de tono, groseras o cosas que tienen que ver con mis hijos, de verdad no lo comparto" dijo Constant.