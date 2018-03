Reconocida bloguera italiana emocionó a todos con su fotografía tras conocer a su primer hijo

La modelo y reconocida bloguera italiana Chiara Ferragni tuvo a su primer hijo Leoncino y compartió en redes sociales la emoción que significó ese momento.

En una fotografía de Instagram, ella aparece llorando abrazada a su novio, el cantante italiano Fedez. Muchos pensaron que algo había salido mal por el llanto de la imagen, pero no fue así.

Según ella compartió en un texto, fue un parto cansador pero todo salió perfecto. Sólo que ella quiso dejar registrado lo que significó para ella el nacimiento de su hijo.

"Estas son las mejores lágrimas que he llorado. Este es el momento en que vi a Leo llegar al mundo, nunca antes tuve un sentimiento así. Estuve en un largo trabajo de parto y estaba cansada, pero vivir esta experiencia al lado de mi amor fe la mejor motivación. Me sentí parte de una escena de película, un sueño. Comencé a llorar y no paré cuando miré esta foto porque significa el mundo. Te amamos mucho pequeño Leoncino", escribió junto a la imagen.

Leoncino nació el pasado 19 de marzo en Cedars-Sinai Hospital. La imagen que compartió tiene más de un millón 800 "me gusta" en sólo unas horas.