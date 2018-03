Kim Kardashian reveló cómo "se regalonea" pese a no tener tiempo: "Mis hermanas creen que estoy loca"

Los seguidores de Kim Kardashian siempre se preguntan cómo lo hace la chica reality para lucir todo el tiempo como una modelo de portada de revista. Con tres hijos y su línea de maquillaje donde recién lanzó nuevos productos, a la esposa de Kanye West no le sobra el tiempo.

En una entrevista con Glamour , Kim confesó que los rituales de belleza para ella son importantes y aunque sea en una hora impensada, siempre se da ese tiempo para sí misma y se auto regalonea.

“Ahora me olvido más de mí por los niños. Literalmente no me he lavado el pelo en cuatro días porque no he tenido tiempo. La noche pasada estuve bañando a todos y fue muy apurado (...) pero es bueno tomarme mi tiempo", reveló.

Entonces, ¿cómo lo logra?. Kim inicia una rutina de ejercicios entre las 05:00 y 06:00 para luego seguir con su maquillaje y peinado, lo que puede tomar horas cuando añade uno que otro tratamiento facial. Por eso esto último suele dejarlo para después.

La mejor manera que tiene para auto evaluar su piel, por ejemplo, es viendo sus propias fotos. Confesó que cuando ve algo que no le gusta, entonces le toma un pantallazo y acude a "Melissa", quien tiene un salón en West Hollywood.

"A veces le digo que necesito un tratamiento facial lo antes posible, ella me responde ¿por qué no acostamos a los niños (ella tiene cuatro) y nos vemos después?. Es un sueño hecho realidad, es alucinante", indicó.

Pese a los horarios, Kim piensa que el autocuidado es fundamental. La semana pasada partió a las 22:00 a hacerse un tratamiento facial después de acostar a sus tres hijos y volvió a la media noche a su casa.

"Incluso mis hermanas creen que estoy loca porque saco tiempo de donde sea para hacerlo, aunque mucha gente no lo haga (...) muchas madres olvidan mimarse, pero es importante que lo hagan, pero también hay que enseñarles cómo hacerlo lo más rápido posible”, explicó.