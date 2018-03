Ex compañera de Robin Williams: "Me hizo las cosas más asquerosas y no me sentí ofendida"

Revuelo causaron las declaraciones de un actriz que trabajó con el fallecido Robin Williams, quien afirmó que fue "manoseada" por él mientras grababan la serie “Mork & Mindy”.

Pam Dawber, quien interpretó a Mindy, habló sobre el artista en una entrevista al periodista Dave Itzkoff, quien está escribiendo una biografía de Williams. Allí, según lo publicado por The Telegraph , recordó su convivencia con su ex compañero de set, quien encarnaba al protagonista Mork.

"Me hizo las cosas más asquerosas, es decir fui molestada, empujada, golpeada y manoseada. Creo que probablemente lo hizo con mucha gente... pero fue muy divertido", afirmó Dawber, quien aseguró que pese a todo "no me sentí ofendida".

"Él te miraba, realmente juguetón, como un cachorro, y de repente agarraba tus pechos y luego huía. De alguna manera podía salirse con la suya. Eran los años setenta, después de todo", afirmó.

La declaración, que relativizó la gravedad de los hechos, generó un gran impacto en Hollywood, ya que durante los últimos meses se han revelado diversos casos de acoso sexual en la industria cinematográfica, teniendo como principal protagonista al productor Harvey Weinstein.