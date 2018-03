Daniella Chávez se enfrentó a Millaray Viera en Twitter por comentario en "Muy Buenos Días"

La modelo Daniella Chávez y la cantante Millaray Viera tuvieron un intenso enfrentamiento tuitero por un comentario emitido en el programa "Muy Buenos Días" de TVN.

Según lo informado por "Intrusos", odo comenzó cuando en el matinal se conversaba sobre las polémicas imágenes de Hernán Calderón Argandoña, quien en las redes se muestra rodeado de jovenes semidesnudas. Allí el conductor Ignacio Gutíerrez mencionó el caso de la conejita Playboy.

La hija de Gervasio, que estaba participando del debate en el matinal, dijo que le daba "penita" las personas que se muestran con poca ropa en las redes sociales, lo que desató la furia de Chávez.

"Para mí no eres feminista, eres una clasista. Vergüenza me da a mí cómo te refieres a una mujer sin conocerla y solo por la apariencia o por lo que ves en redes. Recuerda, estoy donde estoy porque sé validarme y quererme y no por ser hija o pititos de", señaló la modelo.

Viera le contestó y afirmó que "creo que alguien te contó mal la historia", asegurando que Gutiérrez fue quien la puso en como ejemplo y que ella nunca habló de su caso en particular.

Chávez insistió con que Millaray la criticó, mientras que la aludida cortó la conversación afirmando que todo era un malentendido y que "nunca atacaría a una mujer".