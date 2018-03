Carmen Gloria Arroyo volverá a tener un programa de servicio en TVN

11:40 Se llamará "Tu caso". Aún no tiene fecha de salir al aire, pero las personas ya pueden comenzar a enviarle sus problemas legales.

Carmen Gloria Arroyo, más conocida como "la jueza" , volverá a tener un programa de servicio legal, esta vez por la pantalla de TVN Se trata de "Tu caso", espacio que comenzó a ser promocionado esta mañana en el canal estatal. Aún no tiene fecha de estreno, pero desde el canal llamaron a la audiencia a enviar sus casos al teléfono 2-27077692 y en el siguiente enlace: www.tvn.cl/tucaso."No puedo estar más contenta con mi llegada a TVN. No sólo porque he podido ser un aporte en el matinal Muy Buenos Días al servicio de las personas, sino porque tenemos planes de futuro. Nuestro foco será entregarles historias reales, empoderar a los chilenos, que conozcan sus derechos, y ayudarles a que resuelvan sus problemas. Se vienen hartas novedades, estamos trabajando mucho para eso, pero por ahora prefiero que quede dentro del ámbito de las sorpresas. Pero desde ya les pido: ¡manden sus casos, los esperamos!", dijo Arroyo. "La jueza" se transmitió por 11 años en CHV y en diciembre fue sacado de pantalla sin mediar razones plausibles para el equipo, afirmó Arroyo.Desde este año comenzó a tener una participación esporádica en el matinal Muy Buenos Días, donde marcaba peaks de audiencia. Además sus temas se convertían en uno de los temas más comentados por Twitter en el día.