Joven que se tatuó a Armando Quiroga: "Es un personaje tan bien hecho que me produce algo"

Luis González (27) se refirió en conversación con LUN al tatuaje que se realizó del personaje de la teleserie "Perdona nuestros pecados", Armando Quiroga, interpretado por el actor Álvaro Rudolphy.

González, quien se realizó el tatuaje en octubre, sostuvo que antes pensó en tatuarse al "Peyuco", el personaje de Rudolphy en la producción de 2001, Amores de Mercado y, que luego de realizarse el de Quiroga, ha reflotado la idea. "Los personajes a Rudolphy le salen perfectos y yo soy bueno para ver comedias".

Sobre su tatuaje del antagonista de la producción de Mega, el hombre dijo que "es un personaje tan bien hecho que me produce algo, me genera odio. Para que me genere una emoción, significa que es algo muy bien caracterizado y genera controversia en la gente".

"Un día hablando con Eduardo (Crow) me dijo que tenía un dibujo del malo. En una semana mejoramos el diseño, le pusimos unas rosas por un tema decorativo y cuando lo vi finalizado no lo pensé dos veces y me lo tatué" dijo González quien contó que el tatuaje quedó terminado en una sola sesión de dos horas.

Gonzalez además dijo que tiene 50 tatuajes y entre ellos muchos personajes, como Gokú (Dragon Ball), Calamardo de "Bob Esponja" y de "Hey Arnold".