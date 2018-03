Fernanda Hansen desclasificó encuentro con Piñera tras muerte de Felipe Camiroaga

13:58 La periodista, ex pareja del animador, había escrito una carta criticando a las Fuerzas Armadas por la tragedia en Juan Fernández.

La periodista Fernanda Hansen desclasificó un encuentro que tuvo con el Presidente Sebastián Piñera en 2012, tras la muerte de su pareja, el animador Felipe Camiroaga, en el accidente del Casa 212 en Juan Fernández.

En el programa "La divina comida" que se emitirá este sábado, la joven contó que envió una carta criticando la labor de la Fuerza Aérea en la tragedia.

"Había una responsabilidad en términos de todas las falencias que se fueron dando a conocer al poco tiempo, o cómo el mismo gobierno iba dando a conocer que no tenían plan de vuelo, que iban con sobrepeso. Entonces yo hice una carta pública como periodista para hacer una crítica puntualmente a la Fuerza Aérea, cosa que me terminó causando un poco de responsabilidades, porque terminé en audiencia con el ministro de Defensa y con el mismo Sebastián Piñera, que me llamó a La Moneda", dijo, según consignó La Segunda

Hansen creyó que era una broma cuando la llamaron del Palacio. "'¿Aló Fernanda?', '¿Presidente?'. 'Me gustaría por favor conversar contigo aquí en La Moneda'", recordó.

La profesional sostuvo que fue a la cita, pero salió por otro lado así que nadie la vio. "No hay registro que yo estuve en La Moneda con el Presidente", expresó.