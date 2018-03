Niño hizo cumpleaños inspirado en Stranger Things y nadie llegó: Millie Bobby Brown le envió un mensaje

Un niño de California, Estados Unidos, hizo una fiesta de cumpleaños inspirada en Stranger Things y ninguno de los ocho invitados apareció.

Fue la hermana de Aaron Alambat quien compartió en redes sociales el triste acontecimiento y la misma protagonista de la serie de Netflix le respondió por Twitter, lo que sorprendió a toda la familia.

“Mi hermano invitó a 8 de sus compañeros a su fiesta de cumpleaños de Stranger Things y ninguno apareció”, escribió la joven en Twitter junto a unas imágenes donde se nota que todo estaba inspirado en la serie.

my brother invited 8 of his classmates for his stranger things themed bday party & none of their punk selves showed up pic.twitter.com/Rw8wC5uNjo

El tuit fue leído por Millie Bobby Brown, quien pidió ser invitada el próximo año: “¡¡Qué!! Oh bueno, puedes hacerles saber que todos los de Stranger Things habríamos ido. Creo que eres asombroso y el próximo año me gustaría recibir una invitación… ¿por favor?”, escribió la intérprete de Eleven.

What!!!! Oh Well You can let them all know that everyone on behalf on Stranger things would’ve come! I think your awesome and next year I would like an invite... Please? ?????? https://t.co/gNir0sMpsm