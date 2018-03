Javiera Suárez pidió que rezaran por ella ante nuevos exámenes por su cáncer

20:05 La periodista se sometera a un PET (Tomografía por Emisión de Positrones), el que evaluará su situación, la que según ella no sería tan alentadora.

Un sentido llamado a sus seguidores en las redes sociales fue el que hizo la periodista Javiera Suárez, quien mañana se someterá a nuevos exámenes para conocer la evolución de su cáncer.

En una publicación, la ex integrante de "Así Somos" reveló que el viernes pasará por un PET (Tomografía por Emisión de Positrones). Tras esto adelantó que se tomó una ecografía y que "el pronóstico no es tan alentador como esperábamos".

"Apelamos a sus rezos para que ojalá no sea nada y todo siga bajo control! Las ganas y la Fe no la perdemos, pero con ustedes ésta carrera se hace menos cansadora. Que sus oraciones me regalen el milagro de vivir!", señaló la comunicadora.